Сивков: фрегат "Адмирал Горшков" ВМФ РФ меняет баланс сил между флотами в пользу России

Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" даже в одиночку значительно меняет баланс сил между флотами России и Запада. Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

"Главное событие заключается в том, что с появлением даже одного этого корабля уже произошло довольно существенное изменение в соотношении сил на море, на Северном флоте, в пользу нашего Военно-морского флота", — сказал Сивков корреспондентам РИА Новости.

"Адмирал Горшков" способен вывести из строя авианосец Америки либо нескольких кораблей из состава ударной группы.

Напоминаем, что ранее состоялась церемония выхода фрегата на боевую службу.