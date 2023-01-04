Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" даже в одиночку значительно меняет баланс сил между флотами России и Запада. Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.
"Главное событие заключается в том, что с появлением даже одного этого корабля уже произошло довольно существенное изменение в соотношении сил на море, на Северном флоте, в пользу нашего Военно-морского флота", — сказал Сивков корреспондентам РИА Новости.
"Адмирал Горшков" способен вывести из строя авианосец Америки либо нескольких кораблей из состава ударной группы.
Напоминаем, что ранее состоялась церемония выхода фрегата на боевую службу.
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