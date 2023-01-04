МК: капитан Гундаров рассказал о задачах дальнего похода "Адмирала Горшкова"

Большой противолодочный корабль "Адмирал Горшков", оснащенный новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Какова цель похода, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК".

По его мнению, мероприятие это носит скорее политический характер. И, безусловно, оно связано с демонстрацией военных инструментов и возможностей России, но никакого отношения к событиям на Украине не имеет.

"На дипломатическом языке официально это принято называть "демонстрацией Андреевского флага". На языке американцев — "проекцией силы", — объяснил аналитик.

Воспринимать буквально, что российский корабль сейчас куда-то отправится и начнёт стрелять по всем "Цирконами", нельзя.

Поход "Адмирала Горшкова" это прицел не по Киеву, а уже на отдалённую перспективу, связанную со странами НАТО, заключил собеседник издания.

Ранее политолог Сергей Марков назвал выход "Адмирала Горшкова" посланием Путина НАТО.