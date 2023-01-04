ВКС РФ оснастили планирующими корректируемыми авиабомбами типа американских JDAM

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал информацию о том, что на вооружении ВКС РФ появились корректируемые авиабомбы типа JDAM, которые были обещаны ВСУ Соединёнными Штатами Америки. Информацию продублировали многие военные корреспонденты, однако официальные ведомства новинку на данный момент не анонсировали. Обозреватель отмечает, что противник "в восторге".

"Кто там хотел православный JDAM? Да ещё и планирующий? Держите. Работает норм. Это далеко не последняя разработка, которую запилили до конечного результата за кратчайший срок. Да, методом проб и ошибок, но всё работает", — сообщает источник.