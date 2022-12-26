Военные эксперты NYT раскрыли значение передачи ВС Украины "умных" бомб JDAM

Вашингтон передаст Киеву "умные" бомбы JDAM, а точнее, оборудование, которое сможет превратить в них "тупые" боеприпасы ВСУ. Об этом рассказали военные эксперты в материале американской газеты The New York Times. Свободнопадающие бомбы станут всепогодными, корректируемыми с помощью технологий GPS.

Впервые оружие было применено в Косово в 1999 году, отмечает газета. Если такие бомбы появятся у ВСУ, то противник сможет наносить удары удалённо от линии фронта.

Сам комплект состоит из "крыльев", которые крепятся в средней части боеприпаса, и мини-компьютера с навигацией в хвостовом блоке. Также бомба может быть оснащена головкой лазерного наведения, сообщают эксперты. Такой боеприпас способен поражать цели при средней величине отклонения в 11 метров и пролетать 28 километров от точки его сброса.

Цена вопроса — 24 тысячи долларов США за одно такое "превращение" в "умную" бомбу. Источник отмечает, что инженеры несколько месяцев ломали голову над возможностью совместить данный комплекс с боеприпасами времён СССР.