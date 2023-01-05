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Боевики ВСУ пошли в атаку под Донецком, но наткнулись на "стойкую русскую пехоту"

Силовые структуры

После Нового года боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать позиции российских военных под Донецком, но наткнулись на "стойкую русскую пехоту".

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны". Подробностями они поделились в своём Telegram-канале.

Военкоры отметили, что ВСУ дошли почти до окопов ВС РФ в Марьинке, где завязались ближние бои. Штурмовики попытались забросать окопы гранатами, но бежали после первых потерь.

Ранее журналист Александр Сладков рассказал как парашютисты ВСУ попытались ночью захватить опорный пункт российских военных, но в итоге бежали, бросив убитых и раненых.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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