После воздушной тревоги в Харьковской области и Херсоне слышны взрывы

Взрывы прозвучали в Харьковской области после воздушной тревоги.

Также сирена воздушной тревоги звучит сейчас в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях Украины.

В Херсоне был прилёт по центральной части города, подтвердили украинские СМИ.

А этой ночью была повреждена Кураховская ТЭС.

"Курахово — это один из пунктов, откуда ВСУ обстреливают Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Харцизск", — сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.