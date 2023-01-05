Взрывы прозвучали в Харьковской области после воздушной тревоги.
Также сирена воздушной тревоги звучит сейчас в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях Украины.
В Херсоне был прилёт по центральной части города, подтвердили украинские СМИ.
А этой ночью была повреждена Кураховская ТЭС.
"Курахово — это один из пунктов, откуда ВСУ обстреливают Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Харцизск", — сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
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