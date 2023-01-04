Следующий массированный ракетный удар по территории Украины может быть на православное Рождество.
Об этом заявила спикер Объединённого командования "Юг" ВСУ Украины Наталья Гуменюк.
А тем временем, около полудня 4 января на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее в Министерстве обороны Украины уже сообщали, что могут не успеть предупредить граждан о новом наступлении российской армии. Об этом, в частности, сказала, заместитель министра украинского военного ведомства Анна Маляр.
По её словам, гарантировать предупреждение о новом масштабном наступлении российской армии было бы некорректно.
"Потому что у врага так же есть, как и было несколько сценариев, и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", — в эфире телемарафона объяснила замминистра Минобороны Украины.
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Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.