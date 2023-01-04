Генштаб ВСУ: массированный ракетный удар по Украине будет на православное Рождество

Следующий массированный ракетный удар по территории Украины может быть на православное Рождество.

Об этом заявила спикер Объединённого командования "Юг" ВСУ Украины Наталья Гуменюк.

А тем временем, около полудня 4 января на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее в Министерстве обороны Украины уже сообщали, что могут не успеть предупредить граждан о новом наступлении российской армии. Об этом, в частности, сказала, заместитель министра украинского военного ведомства Анна Маляр.

По её словам, гарантировать предупреждение о новом масштабном наступлении российской армии было бы некорректно.

"Потому что у врага так же есть, как и было несколько сценариев, и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", — в эфире телемарафона объяснила замминистра Минобороны Украины.