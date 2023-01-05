Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины совершают провокации в отношении пограничников Белоруссии. Они наводят на них оружие и показывают соответствующие жесты. Стало известно об инциденте, о котором проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".
Белорусский Госпогранкомитет опубликовал запись с границы с одной из провокаций. На видеокадрах военный ВСУ провёл рукой по горлу, делая намёк на убийство коллег из союзного государства.
Напоминаем, что стражи границ не поддавались провокациям, тщательно контролируя небо и подступы к пунктам пропуска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.