РВ: военный ВСУ показал жест, которым пригрозил перерезать горло пограничникам Белоруссии

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины совершают провокации в отношении пограничников Белоруссии. Они наводят на них оружие и показывают соответствующие жесты. Стало известно об инциденте, о котором проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

Белорусский Госпогранкомитет опубликовал запись с границы с одной из провокаций. На видеокадрах военный ВСУ провёл рукой по горлу, делая намёк на убийство коллег из союзного государства.

Напоминаем, что стражи границ не поддавались провокациям, тщательно контролируя небо и подступы к пунктам пропуска.