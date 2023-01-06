Военкор Татарский: цель любой войны не только в убийстве противника

Цель любого военного противостояния заключается не столько в физическом устранении противника, но и в его "покорении", заявил донбасский ополченец, военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

По его словам, Запад очень много лет готовил специалистов для информационно-психологических операций, которые занимались как раз "подавлением" воли противника и сеяли сомнения среди населения стран, против которых велись боевые действия.

"Оружием в такой войне, как считает один из теоретиков подобных операций, полковник ВВС США Ричард Шафрански, являются слова, символы, иллюстрации, которые внедряются различными способами в сознание противника. Во время войны должен существовать оперативный штаб из философов, страноведов, культурологов-антропологов, лингвистов", — процитировал военкор американского полковника в статье для "Специально для RT".

Как подчеркнул Татарский, если говорить о подобных специализациях в контексте спецоперации на Украине, то у противника России есть подобные штабы, и российской стороне необходимо не только создавать такие же, но и учиться противостоять психологическим атакам.