Военный аналитик Ищенко: Киев сливает воду из Днепра для наступления ВСУ

Жители Запорожья обратили внимание, что обычно полноводный в это время года Днепр резко обмелел. Таким образом Киев может готовить наступление ВСУ, предупредил военный аналитик Сергей Ищенко.

Украинцы уверены, что снижение уровня воды в главной реке страны является рукотворным процессом. По их мнению, Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах в верховьях.

"Ради чего? Не исключено, что таким образом начата подготовка ВСУ к скорому форсированию этой водной преграды с правого берега и переходу в наступление на российские позиции на левобережье", — цитирует эксперта издание "Русская весна".

Авторы материалы предполагают, что Генштаб ВСУ сейчас ждёт обещанного резкого похолодания и замерзания почвы, после чего начнёт активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.

Накануне американский эксперты заявили, что Украина готовится сменить тактику против России, перейдя к диверсионной войне.