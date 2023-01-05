Украинская армия уже вскоре изменит свою тактику, так как прямое противостояние с ВС РФ не даёт видимых результатов, заявил американский эксперт.
"В ближайшие дни Украина может расширить свой арсенал нападений на территорию России, что обозначит новую тактику (ВСУ. — Прим. ред.) в конфликте", — пишет аналитик издания The Daily Beast.
Эксперт отмечает, что "новая глава" будет отмечена "более наглыми действиями" украинской армии и диверсантов.
Автор материала приводит мнение американского политика Джея Трусдейла, который называет подобную тактику не терроризмом, а "многогранным способом, которым Украина ведёт боевые действия" и возможностью "оказать большее давление на российское правительство".
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