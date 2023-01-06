Согласно сообщению Минобороны РФ, российской истребительной авиацией в ДНР был сбит самолёт Су-25, принадлежащий Воздушным силам Украины.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины",- сообщили в ведомстве.
Помимо этого, российскими ПВО в небе над Новокраснянкой, Кременной ЛНР и Заводовки Херсонской области было ликвидировано пять украинских беспилотников, а также снаряды РСЗО HIMARS в количестве восьми единиц.
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