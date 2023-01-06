Армия России будет готова ответить, если ВСУ примут решение о наступлении на Кременную в ЛНР, пользуясь режимом прекращения огня. Об этом проинформировал командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай".
Он отметил, что киевские войска уже перебросили подразделения в район Кременной, подготавливают резервы, поэтому теоретически обладают возможностью для наступления.
В случае атаки позиций русской армии в данном населённом пункте Вооружённые силы РФ дадут ответ. Армия России не намерена отвечать на провокации, поскольку это ни на что не повлияет, считает "Алабай".
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