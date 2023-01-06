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Командир спецназа "Троя" ЛНР заявил о готовности ВС РФ ответить ВСУ при наступлении на Кременную в рождественское перемирие

Силовые структуры

Армия России будет готова ответить, если ВСУ примут решение о наступлении на Кременную в ЛНР, пользуясь режимом прекращения огня. Об этом проинформировал командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай".

Он отметил, что киевские войска уже перебросили подразделения в район Кременной, подготавливают резервы, поэтому теоретически обладают возможностью для наступления.

В случае атаки позиций русской армии в данном населённом пункте Вооружённые силы РФ дадут ответ. Армия России не намерена отвечать на провокации, поскольку это ни на что не повлияет, считает "Алабай". 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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