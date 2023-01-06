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МК: эксперты заявили о скрытом смысле предложенного Россией рождественского перемирия

Силовые структуры

Украине на великий праздник Рождества была протянута рука христианского милосердия. Эксперты рассказали о скрытом смысле данного действия в беседе с "МК".

МК: эксперты заявили о скрытом смысле предложенного Россией рождественского перемирия

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что так Россия хотела показать дипломатическую гибкость.

Политолог Сергей Марков подчеркнул, что киевский режим испугался перемирия и дал приказ на обстрел Донецка в 12 часов после объявленного режима. Перед этим включили ложные сигналы о воздушной тревоге на Украине, чтобы соврать жителям страны об ударах ВС РФ.

"Знает и Зеленский, и все его люди, что они враги Украины. И боятся православия", — сказал Марков.

Политический консультант Дмитрий Фетисов отметил, что в российских пабликах возник эмоциональный взрыв после объявления режима прекращения огня. Он считает, что Владимир Путин перекраивает мировое геополитическое пространство, а спецоперация является лишь точкой приложения сил, влияющей на геополитические расклады.

 Вспыхнула бы Сербия — таких точек было бы две. Вспыхнет Тайвань — появится ещё одна такая точка", — сказал эксперт.

Политолог Илья Гращенков увидел в прекращении огня умелый ход России.

Эксперты считают, что больше всего от акта доброй воли получит Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению международного политолога Андрея Кортунова, турецкий лидер грамотно перехватил инициативу у других кандидатов в посредники украинского конфликта.

"В эту логику укладываются все последние шаги Эрдогана: сначала звонки Путину и Зеленскому с последующим вбросом в информационное поле предложения об одностороннем прекращении огня, затем — новость турецких СМИ о возможном сдвиге "влево" сроков президентских выборов в Турции", — сказал эксперт.

Кортунов полагает, что все потенциальные посредники записали бы перемирие себе в актив.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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