МК: эксперты заявили о скрытом смысле предложенного Россией рождественского перемирия

Украине на великий праздник Рождества была протянута рука христианского милосердия. Эксперты рассказали о скрытом смысле данного действия в беседе с "МК".

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что так Россия хотела показать дипломатическую гибкость.

Политолог Сергей Марков подчеркнул, что киевский режим испугался перемирия и дал приказ на обстрел Донецка в 12 часов после объявленного режима. Перед этим включили ложные сигналы о воздушной тревоге на Украине, чтобы соврать жителям страны об ударах ВС РФ.

"Знает и Зеленский, и все его люди, что они враги Украины. И боятся православия", — сказал Марков.

Политический консультант Дмитрий Фетисов отметил, что в российских пабликах возник эмоциональный взрыв после объявления режима прекращения огня. Он считает, что Владимир Путин перекраивает мировое геополитическое пространство, а спецоперация является лишь точкой приложения сил, влияющей на геополитические расклады.

Вспыхнула бы Сербия — таких точек было бы две. Вспыхнет Тайвань — появится ещё одна такая точка", — сказал эксперт.

Политолог Илья Гращенков увидел в прекращении огня умелый ход России.

Эксперты считают, что больше всего от акта доброй воли получит Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению международного политолога Андрея Кортунова, турецкий лидер грамотно перехватил инициативу у других кандидатов в посредники украинского конфликта.

"В эту логику укладываются все последние шаги Эрдогана: сначала звонки Путину и Зеленскому с последующим вбросом в информационное поле предложения об одностороннем прекращении огня, затем — новость турецких СМИ о возможном сдвиге "влево" сроков президентских выборов в Турции", — сказал эксперт.

Кортунов полагает, что все потенциальные посредники записали бы перемирие себе в актив.