Командир спецназа "Троя" заявил, что под Сватово действуют хорошо вооружённые наёмники ВСУ

В составе Вооружённых сил Украины имеется большое число иностранных бойцов. На Сватовском направлении замечены хорошо подготовленные наёмники. Об этом проинформировал командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" ЛНР с позывным "Алабай".

"В районе Новосёловского последний месяц, даже чуть больше месяца, отмечается очень много неукраиноязычных военных. Не могу сказать, наёмники ли это, или это кадровые польские силы специальных операций, которые там действуют под видом наёмников", — сказал боец ТАСС.

"Алабай" сообщил, что военнослужащие пользуются оружием натовского образца.

Ранее командир спецназа заявил о готовности ВС РФ ответить ВСУ при наступлении на Кременную в рождественское перемирие.