Украинские сатанисты могут нанести удары по России в ночь на православное Рождество

Украинские сатанисты могут нанести удары по российской территории в ночь на православное Рождество.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва. Также сообщается, что в Великом Бурлуке и Волчанске были замечены реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Патриарх Кирилл в Рождественской проповеди высказался о ситуации на Украине.

"Желаю особым образом пережить сегодняшнюю рождественскую ночь, почувствовать Божье присутствие, помолиться от всей души за своих родных близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры", — сказал митрополит.