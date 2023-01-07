Хазин: либералы готовили предательский указ о продаже нефти врагам

Либеральная элита в финансовом блоке РФ пыталась повлиять на решение руководства страны о жёстком ответе на очередные санкции Запада.

Об этом сообщает российский экономист Михаил Хазин.

По его словам, представители либеральной элиты "приложили руку" к созданию первоначального варианта проекта указа об ответных мерах России на потолок цен на нефть. В документе, который слили в Сети еще до обсуждения в правительстве РФ, допускалось, что поставки западным странам всё же допускаются "после принятия соответствующего решения".

Руководство страны быстро обнаружило "ошибку", которую намеренно допустили в указе. Сам документ исправили, что позволило РФ жёстко отреагировать на "потолок цен".

"Был скандал две недели назад. Уже совсем, говорят, подготовили указ против верхней границы цен. И указ получился очень компрадорский, судя по утечке, которая произошла. Там помощники Мишустина или сам премьер сказали: "Я это президенту отправлять не буду". Пришлось переделывать без предательских формулировок, что в итоге и было сделано. Либералы в рядах элит получили жёсткую оплеуху и теперь не знают, как оправдаться перед западными спонсорами", — в интервью информизданию "День" резюмировал Хазин.