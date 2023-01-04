Влажные мечты Запада всегда о распаде Российской Федерации.
Об этом сообщил писатель и публицист Николай Стариков.
По его словам, США пытаются остаться в мире одним и "неповторимым" центром силы и местом принятия решений.
Российская империя вызывает у Запада жгучую ненависть. А после желанного распада России США должны "преследовать ряд целей, ориентированных на американские нацинтересы": жесточайшую эксплуатацию и грабёж природных и человеческих ресурсов РФ.
"Много что интересного пишут аналитики из Hudson Institute. Но неудержимое желание развалить Россию, добиться её распада и погреть на этом руки сквозит буквально из каждой строки. А главный вывод из всего этого материала выглядит и описан так: "Успех Украины на поле боя против России может предоставить единственную в жизни возможность вернуть Россию в её геополитические рамки на целое поколение", — пишет Стариков.
Он выражает благодарность американцам за то, что всё ясно объяснили россиянам, чего они хотят и зачем Вашингтон заваливает киевскую власть оружием и кредитами.
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