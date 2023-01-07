GT: отказ Украины от перемирия на Рождество сигнализирует о тупике на поле боя

Отказ украинского президента Владимира Зеленского от рождественского перемирия свидетельствует о том, что ситуация на поле боя "заходит в тупик", сообщает Global Times.

Как отмечает китайское издание, ссылаясь на аналитиков, мирные переговоры не удаётся возобновить из-за продолжения поставок оружия Киеву со стороны западных государств. Автор материала напомнил, что украинское руководство проигнорировало инициативу лидера РФ Владимира Путина об установлении перемирия на Рождество.

В публикации подчёркивается: "тупиковое" состояние сохранится до тех пор, пока США, их партнёры по НАТО и Киев не сядут за стол переговоров с Москвой.

"Запад всё ещё использует любые возможности, чтобы сбить Россию с ног вместо того, чтобы разрядить обстановку", — сказано в статье.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя предложение о временном перемирии, заявил, что ВСУ намерены "грызть в тишине" российские войска.