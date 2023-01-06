Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Myśl Polska: цель Киева по выводу российских войск из Крыма и Донбасса "нереальна"
Рогов: Рождественского перемирия с сатанистами не может быть по определению
Мирошник: украинских беженцев в Европе заставят прислуживать местным жителям
Российские инструкторы подготовят тысячу военных для армии Таджикистана: танкисты и комрасчёта "Градов"
Политолог Ищенко: победителя в противостоянии России и Запада определит СВО
Global Times: постбайденовской Америке грозит разлад с Европой
Расчёт "Града" уничтожил огневые позиции украинских националистов на Запорожском направлении
Антонов: США подстрекают Киев "к новым ужасным деяниям"
Немецкий дипломат Ишингер: Украина не может вступить в НАТО — есть три вопроса

Секретарь СНБО Украины о рождественском перемирии: "Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи"

Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ будут "грызть в тишине" российские войска во время рождественского перемирия.

Ранее киевский режим отверг все предложения России установить перемирие на Рождество. Украинские политики всячески попытались оправдать отказ от прекращения огня на православный праздник, обвинив Москву в попытке взять "передышку" и "лицемерии".

"Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", — написал глава СНБО на страницах в своих соцсетях.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявления президента Украины Владимира Зеленского, который категорично отверг предложение России и заявил, что российская сторона хочет "остановить продвижение ВСУ" в Донбассе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Медведев ответил генсеку НАТО цитатой из Оруэлла

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.

Медведев ответил генсеку НАТО цитатой из Оруэлла
Авиация России нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Авиация России нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Максим Галкин* на концерте в Дубае превзошёл Меладзе, поддержав Украину
Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО, начав СВО на Украине
Учёл ли Путин риски? Перемирие на Украине вызывает массу вопросов
Fox: президент США Байден хотел вспомнить мудрость, но только насмешил американцев
Fox: президент США Байден хотел вспомнить мудрость, но только насмешил американцев
Последние материалы
Рогов: Рождественского перемирия с сатанистами не может быть по определению
Секретарь СНБО Украины о рождественском перемирии: "Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи"
Мирошник: украинских беженцев в Европе заставят прислуживать местным жителям
Садовая мебель: если приезжаете на сезон, можно обойтись и пластиковой
Российские инструкторы подготовят тысячу военных для армии Таджикистана: танкисты и комрасчёта "Градов"
Крем и парафиновая маска спасут руки дачников после работы на грядках
Политолог Ищенко: победителя в противостоянии России и Запада определит СВО
Global Times: постбайденовской Америке грозит разлад с Европой
Расчёт "Града" уничтожил огневые позиции украинских националистов на Запорожском направлении
Седум — родственник "денежного дерева": ему нужно обилие тепла и солнечного света
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников