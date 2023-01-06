Секретарь СНБО Украины о рождественском перемирии: "Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ будут "грызть в тишине" российские войска во время рождественского перемирия.

Ранее киевский режим отверг все предложения России установить перемирие на Рождество. Украинские политики всячески попытались оправдать отказ от прекращения огня на православный праздник, обвинив Москву в попытке взять "передышку" и "лицемерии".

"Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", — написал глава СНБО на страницах в своих соцсетях.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявления президента Украины Владимира Зеленского, который категорично отверг предложение России и заявил, что российская сторона хочет "остановить продвижение ВСУ" в Донбассе.