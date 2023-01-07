Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что украинские военнослужащие выполняют миссию Североатлантического альянса.
Как пояснил депутат в интервью РИА Новости, Киев де-факто признал вмешательство военного блока в конфликт.
"НАТО сражается Украиной, при этом украинский народ находится в заблуждении", — уточнил Чепа.
По его словам, коллективный Запад во главе с Вашингтоном на протяжении долгого времени готовился к противостоянию. Он также подчеркнул: специальная военная операция — это вынужденная мера Москвы для защиты гражданского населения на восточных территориях.
Ранее Резников заявил, что страны НАТО не "проливают кровь" в ходе украинского конфликта, поэтому альянс обязан снабжать киевский режим оружием.
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