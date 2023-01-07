Депутат Чепа: Киев признал, что страны НАТО сражаются с Россией Украиной

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что украинские военнослужащие выполняют миссию Североатлантического альянса.

Как пояснил депутат в интервью РИА Новости, Киев де-факто признал вмешательство военного блока в конфликт.

"НАТО сражается Украиной, при этом украинский народ находится в заблуждении", — уточнил Чепа.

По его словам, коллективный Запад во главе с Вашингтоном на протяжении долгого времени готовился к противостоянию. Он также подчеркнул: специальная военная операция — это вынужденная мера Москвы для защиты гражданского населения на восточных территориях.

Ранее Резников заявил, что страны НАТО не "проливают кровь" в ходе украинского конфликта, поэтому альянс обязан снабжать киевский режим оружием.