Хакамада назвала всех мобилизованных "идиотами"

Российский политик, журналист и писатель Ирина Хакамада заявила, что среди её знакомых нет мобилизованных, назвав всех остальных "идиотами".

"Нет. Моих нет. Они не идиоты. А у одного знакомого забрали знакомого прям с работы, его уже убили", — сказала она в ходе интервью одному из изданий.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Однако по словам депутата из комитета по обороне Госдумы Андрея Гурулëва даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение, комментируя возможность новой волны мобилизации.

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