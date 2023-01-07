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Кадыров: данные о гибели чеченских командиров на Украине — это небылицы

Силовые структуры

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров назвал небылицами данные о гибели чеченских командиров в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кадыров: данные о гибели чеченских командиров на Украине — это небылицы

По его словам, военнослужащие из республики, находящиеся в районах боевых действий, находятся в "полном здравии и прекрасном расположении духа".

"Они настроены только на победу", — добавил политик.

Кроме того, Кадыров отметил, что командиры передают свой боевой настрой всему личному составу. Как пояснил глава Чечни, такая ситуация наблюдается на всех направлениях спецоперации. Он также подчеркнул: депутат Госдумы Адам Делимханов высоко оценил работу подразделений "Ахмат" и качество выполняемых ими задач.

Политик убеждён в том, что правда находится на российской стороне, а справедливость обязательно восторжествует, несмотря на действия "сочинителей фейков".

Ранее Кадыров сообщил о подготовке больших групп чеченских добровольцев, желающих принять участие в СВО и помочь армии РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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