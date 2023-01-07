Военкор Сладков заявил, что в Марьинке российские военные и ВСУ бьются "лоб в лоб"

Марьинка — один из главных плацдармов вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. За этот населённый пункт сейчас идут ожесточённые бои, и он обязательно будет взят. Почему, объяснил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Он объяснил, что Донецкий фронт очень плотный, любой клин, вошедший в оборону противника с целью охвата, может быть "откушен" с флангов с опасностью попадания в котёл. Поэтому Марьинка не окружена, а силы бьются лоб в лоб.

По словам репортёра, когда Марьинку "добьют", тогда российские военные смогут атаковать во фланг и соседнюю Красногоровку и Угледар, что уже будет угрозой Авдеевке и Курахову.

Армия России обязательно возьмёт Марьинку. В этом случае поля вокруг уже станут нашими, передовые пункты управления передвинутся вперёд, будет связь пехоты со своими пунктами временной дислокации, заключил военкор.