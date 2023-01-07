В зону спецоперации сегодня, 7 января, выдвинулась большая группа бойцов ОМОН "Ахмат-1" из международного аэропорта Грозный им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что с начала спецоперации бойцы из Чечни доказывают всему миру необычайную волю к победе и высокую боеспособность. Сейчас им на подмогу отправились ещё 300 человек.
"Они уже внесли неоценимый вклад в борьбу против сатанизма на Украине и, несмотря на достигнутые успехи, не намерены сбавлять обороты до полного завершения спецоперации", — написал Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщал о подготовке огромных потоков добровольцев для участия в спецоперации.
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