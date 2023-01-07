Глава Чечни Кадыров: 7 января 300 бойцов ОМОН "АХМАТ-1" выдвинулись в зону СВО на Украину

В зону спецоперации сегодня, 7 января, выдвинулась большая группа бойцов ОМОН "Ахмат-1" из международного аэропорта Грозный им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что с начала спецоперации бойцы из Чечни доказывают всему миру необычайную волю к победе и высокую боеспособность. Сейчас им на подмогу отправились ещё 300 человек.

"Они уже внесли неоценимый вклад в борьбу против сатанизма на Украине и, несмотря на достигнутые успехи, не намерены сбавлять обороты до полного завершения спецоперации", — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщал о подготовке огромных потоков добровольцев для участия в спецоперации.