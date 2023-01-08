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Журналист Bild* Репке: украинская армия скоро окажется в "котле" под Соледаром

Силовые структуры

Подразделения украинской армии, обороняющие Соледар, уже в ближайшее время могут оказаться в полном окружении, заявил корреспондент Bild* Юлиан Репке.

Журналист Bild* Репке: украинская армия скоро окажется в "котле" под Соледаром

Журналист отметил, что в населённом пункте ВС РФ способны реализовать мариупольский сценарий, а потому ситуация для боевиков " исключительно тяжёлая".

"Ситуация в Соледаре ужасная. Русские захватили более половины города и одновременно окружают то, что осталось", — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее военкоры сообщили, что частям российских войск удалось взять центр Соледара и вытеснить националистов на окраины города.

Одновременно с этим Народная милиция ДНР обошла населённый пункт, зачистила село Бахмутское и готовится перерезать трассу снабжения неприятеля, чтобы устроить для ВСУ "котёл" и окончательно уничтожить.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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