Журналист Bild* Репке: украинская армия скоро окажется в "котле" под Соледаром

Подразделения украинской армии, обороняющие Соледар, уже в ближайшее время могут оказаться в полном окружении, заявил корреспондент Bild* Юлиан Репке.

Журналист отметил, что в населённом пункте ВС РФ способны реализовать мариупольский сценарий, а потому ситуация для боевиков " исключительно тяжёлая".

"Ситуация в Соледаре ужасная. Русские захватили более половины города и одновременно окружают то, что осталось", — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее военкоры сообщили, что частям российских войск удалось взять центр Соледара и вытеснить националистов на окраины города.

Одновременно с этим Народная милиция ДНР обошла населённый пункт, зачистила село Бахмутское и готовится перерезать трассу снабжения неприятеля, чтобы устроить для ВСУ "котёл" и окончательно уничтожить.

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