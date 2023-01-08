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При обстрелах ВСУ повреждены Старобешевская и Зуевская ТЭС в ДНР

Силовые структуры

Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) привели к повреждениям на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в ДНР. Об этом сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК.

При обстрелах ВСУ повреждены Старобешевская и Зуевская ТЭС в ДНР

По информации ведомства, речь идёт о Старобешевской и Зуевской ТЭС, расположенных в населённых пунктах Новый свет и Зугрэс на территории Донецкой Народной Республики.

"По оперативным линиям за 8 января поступили данные о повреждениях инфраструктуры Старобешевской и Зуевской ТЭС в результате обстрелов", — сказано в официальном релизе.

Помимо этого, в ведомстве подчеркнули: украинские войска ударили по Еленовке, повредив автомобильный магазин.

Ранее глава Горловки Иван Приходько заявил, что ВСУ подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию. Как пояснил мэр, при ударе частично разрушены общежитие, почтовое отделение и кровля здания.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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