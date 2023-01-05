Руководитель города Иван Приходько проинформировал, что украинские боевики подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию в Горловке.
Как отмечают власти, в результате удара пострадал ряд зданий, в частности, общежитие, почтовое отделение и кровля заведения.
"В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооруженных бандформирований повреждён ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечеё газопровод", — говорится в его сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Ранее уже бывали обстрелы по СИЗО на территории Донецкой Народной Республике. Кроме того, уже сообщалось, что, украинские националисты обстреляли горловский посёлок Стальбыт. В результате боевых действий повреждён участок газопровода.
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