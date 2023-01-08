Те страны, которые поставляют и перевозят оружие на Украину, являются участниками конфликта.
Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия не поставляет оружия в зону СВО и впредь не собирается вмешиваться в конфликт на Украине.
А тем временем, боевики националистического режима киевской власти 8 января, в воскресенье, выпустили в Минеральное и Яковлевку по пять натовских снарядов калибром 155 мм, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ДНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.