Россия не будет продлевать режим прекращения огня в СВО в ответ на призыв Турции

Москва не будет продлевать режим прекращения огня в специальной операции в ответ на призыв Анкары.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Накануне Турция выразила надежду на продление перемирия, которое было объявлено РФ на 36 часов.

"Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, объявленного Россией по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — сообщил официальный представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Кремль услышал турецких партнёров, однако в связи с тем, какую помощь собирается оказать Запад Киеву и учитывая абсолютное отрицание в перемирии со стороны националистов, Москва не собирается продлевать этот режим.