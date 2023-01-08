Боевик ВСУ высунулся из окопа поболтать по телефону и получил пулю от снайпера

Солдат Вооружённых сил Украины высунулся из окопа, чтобы поболтать по телефону и получил пулю от российского снайпера.

Об этом рассказывают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Военкоры предоставляют также видео из зоны специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что сибиряки из группировки "Отважные" российской армии ворвались на позиции украинских националистов и уничтожили их.