Солдат Вооружённых сил Украины высунулся из окопа, чтобы поболтать по телефону и получил пулю от российского снайпера.
Об этом рассказывают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Военкоры предоставляют также видео из зоны специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что сибиряки из группировки "Отважные" российской армии ворвались на позиции украинских националистов и уничтожили их.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.