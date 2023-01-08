Назначенный Киевом глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в городе Мерефа русские уничтожили промышленный объект.
Никаких подробностей от "гауляйтера" нет, но известно, что в небольшом городке, находящемся в паре десятков километров от Харькова, крупных промпредприятий не было никогда. На территории находились хлебный комбинат, кирпичный, стекольный и сахарный заводы, механический завод, завод ЖБК, спиртзавод, а также несколько небольших предприятий по выпуску тротуарной плитки.
Мощности любого из этих предприятий теоретически могли использовать для хранения боеприпасов, размещения и ремонта военной техники.
Помимо этого, глава ВГА рассказал об обстрелах посёлка Старица под Чугуевом и села Двуречная под Купянском.
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