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В Харьковской области ударом ВС РФ уничтожен промышленный объект

Силовые структуры

Назначенный Киевом глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в городе Мерефа русские уничтожили промышленный объект.

Никаких подробностей от "гауляйтера" нет, но известно, что в небольшом городке, находящемся в паре десятков километров от Харькова, крупных промпредприятий не было никогда. На территории находились хлебный комбинат, кирпичный, стекольный и сахарный заводы, механический завод, завод ЖБК, спиртзавод, а также несколько небольших предприятий по выпуску тротуарной плитки.

Мощности любого из этих предприятий теоретически могли использовать для хранения боеприпасов, размещения и ремонта военной техники.

Помимо этого, глава ВГА рассказал об обстрелах посёлка Старица под Чугуевом и села Двуречная под Купянском.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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