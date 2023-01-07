После взрывов в Запорожье объявлена воздушная тревога

В Запорожье слышны взрывы. И только после взрывов в области объявили воздушную тревогу.

Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Следом за взрывами в оккупированной части Запорожской области объявлена воздушная тревога, Судя по всему, работает реактивная система залпового огня, в частности, сообщает ведущий Первого канала.

"В Запорожье взрывы. Работает ПВО. Вероятно, снова "Герани" наведались", — подтверждает в своём аккаунте мессенджера военный обозреватель Борис Рожин.

Ранее уже была информация, что Российская Федерация не будет продлевать режим прекращения огня в зоне специальной военной операции в ответ на призыв Анкары.