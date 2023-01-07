В Запорожье слышны взрывы. И только после взрывов в области объявили воздушную тревогу.
Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Следом за взрывами в оккупированной части Запорожской области объявлена воздушная тревога, Судя по всему, работает реактивная система залпового огня, в частности, сообщает ведущий Первого канала.
"В Запорожье взрывы. Работает ПВО. Вероятно, снова "Герани" наведались", — подтверждает в своём аккаунте мессенджера военный обозреватель Борис Рожин.
Ранее уже была информация, что Российская Федерация не будет продлевать режим прекращения огня в зоне специальной военной операции в ответ на призыв Анкары.
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