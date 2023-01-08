МО РФ: спецслужбы Украины подготовили в Харьковской области антироссийскую провокацию

Украинские спецслужбы подготовили в Харьковской области масштабную провокацию, для чего вскрыли могилы на нескольких кладбищах. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что могилы были вскрыты на кладбищах в населённых пунктах Великий Бурлук, Казачья Лопань, Шиповатое и Хатное.

Отмечается, что выкопанные тела обезобразили, чтобы выдать их за доказательства российских "пыток" и "расстрелов".

Украинские силовики сейчас фотографируют и снимают на видео тела умерших граждан Украины, имитируют работу судмедэкспертов, добавили в МО РФ.