Зеленский заявил, что в районе Артёмовска и Соледара идут кровопролитные бои

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в районе Артёмовска (Бахмута) и Соледара. Он в своём вечернем обращении признал, что ситуация очень тяжёлая, и там идут самые кровопролитные бои.

Зеленский также сообщил, что командующий сухопутных войск вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский посетил позиции украинских военных под Артёмовском и Соледаром и наметил меры по усилению обороны, в том числе, за счёт переброски на это направление новых подкреплений.

Ранее появилась информация о разведывательных и штурмовых действиях, которые ведут российские десантники в районе Артёмовска с целью загнать ВСУ в котёл.