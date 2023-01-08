Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в районе Артёмовска (Бахмута) и Соледара. Он в своём вечернем обращении признал, что ситуация очень тяжёлая, и там идут самые кровопролитные бои.
Зеленский также сообщил, что командующий сухопутных войск вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский посетил позиции украинских военных под Артёмовском и Соледаром и наметил меры по усилению обороны, в том числе, за счёт переброски на это направление новых подкреплений.
Ранее появилась информация о разведывательных и штурмовых действиях, которые ведут российские десантники в районе Артёмовска с целью загнать ВСУ в котёл.
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