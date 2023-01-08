Десантники ВС РФ ведут штурм в районе Артёмовска с целью загнать ВСУ в котёл

Появилась новая информация о боевых действиях в районе Артёмовска (Бахмута). Сообщается, что российские десантники проводят разведывательные и штурмовые мероприятия в районе населённых пунктов Выемка и Белогоровка с целью загнать боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в котёл.

Об этом пишет аналитический Telegram-канал "Архангел Спецназа". Постом поделился военный эксперт, экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Также, по данным экспертов, сегодня ночью военные России районе Яковлевки уничтожили противника и овладели одним из рубежей. Продвижение по фронту составило 2,5 километра.