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Генерал Гурулёв заявил, что у танков Leopard нет шансов выжить в зоне СВО

Силовые структуры

США оказывают военную поддержку Украине в виде разных видов вооружений и техники. Генерал Андрей Гурулёв считает, что во многом это связано с силой армии России, о чём он рассказал в своём Telegram-канале.

Генерал Гурулёв заявил, что у танков Leopard нет шансов выжить в зоне СВО

Он отметил, что с приходом к управлению боевыми процессами Сергея Суровикина возросла эффективность ударов по важным объектам Украины. Второй момент, который подчеркнул Гурулёв, — умение армии РФ воевать, признавать ошибки, делать выводы.

"Сегодня 300 тысяч мобилизованных активно работают, многие обкатались в боевых действиях, где-то созданы совершенно новые части и подразделения, которые в состоянии изменить ход боевых действий, возможно не кардинально, но точно способны нанести значительный урон киевскому режиму на поле боя. Разведка у них работает, они понимают, что сейчас надо бегом что-то делать, чтобы фронт не разрушился", — написал генерал.

Он также отметил хорошую работу разведки ВС РФ благодаря её оснащению современным средствам. Российская армия умеет своевременно выявлять и ликвидировать ДРГ ВСУ.

Несмотря на то, что Запад поставит Украине большое количество бронетанковой техники, ВС РФ смогут навязать достойную борьбу.

"Мардерды", "Брэдли", "Леопарды". Как бы "Леопард" не хвалили, но в дуэли с танком даже Т-72б3 у него нет шансов выжить по той причине, что у наших танков есть управляемые снаряды в боекомплекте, их пять штук. Они работают крайне точно, любой удар по танку обвалит всю электронику, это будет просто банка с железом", — сообщил Гурулёв.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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