РВ: "Отважные" охотятся на ВСУ в ходе тяжёлых боёв на Сватовском направлении

Бойцы из группировки "Отважные" Вооружённых сил РФ продолжают "охотиться" на украинских военных на Сватовском направлении спецоперации.

Как сообщает "Русская Весна", в этом районе наблюдаются тяжёлые бои. Отмечается, что спецназ "Отважных" возле населённого пункта Сватово активно использует противотанковые ракеты (ПТУР).

По информации издания, такая техника эффективно поражает боевые машины Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также пехоту и укрытия противника.

Ранее стало известно, что "Отважные" перешли к нанесению сокрушительных ударов по украинским позициям на Сватовском направлении. Так, в ходе одного из боёв российские военнослужащие, выполняя задачи спецоперации, выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Кроме того, недавно сибиряки из группировки "О" ВС РФ ворвались на позиции ВСУ и уничтожили их.