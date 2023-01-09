Украина прирастает гигантскими кладбищами для солдат ВСУ

В Кривом Роге появилось очередное гигантское кладбище для личного состава ВСУ — об этом сообщили авторы украинских пабликов, отметившие, что места под захоронения "берут с запасом".

Факт в том, что бесконечные ряды украинских флагов никак не способствуют оптимизму гражданских, делится eNews.

Тот факт, что "идёт битва до последнего украинца", признал ныне посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Его последнее заявление о "непроизносимых потерях" прозвучало наперекор нарративам Зеленского о незначительном ущербе для ВСУ.

По словам Пристайко, цифры потерь огромны, Украина "теряет людей всюду. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом". Последняя часть выступления была адресована Западу.

"Киев и не скрывает, что гробит своих людей исключительно ради национальных интересов США, понимая под Америкой весь коллективный Запад. Администрация Зеленского фактически открытым текстом заявляет, что она свою часть негласного контракта выполнила и требует уже от Байдена гарантий соблюдения сделки", — считают авторы.

Что характерно, про "неудобоваримые" цифры потерь ВСУ Пристайко заговорил после избрания спикером Палаты представителей США Кевина Маккарти, который всего лишь запросил аудит военной помощи. Банковая тут же встала на дыбы, поскольку договорённость была другой.

А ещё трампист Мэтт Гаетц скоро станет главой оборонного комитета нижней Палаты, и все вопросы про коррупцию и воровство Киева огласит, не задумываясь.

Американцев не устраивает KPI работы Зеленского, а при проигрышах на полях сражений — денег и подавно жалко. Не так давно экс-представитель Госдепа Кондолиза Райс и бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс заявили, что без побед Киеву придётся заменить нынешних "специалистов" на более эффективных.

Солдаты с фронта высказались достаточно ясно: цели достигнуты не будут, поскольку техника в неудовлетворительном состоянии, вооружение часто неисправно, батареи не работают, а состояние здоровья у личного состава "не ахти". Впрочем, глава минобороны Украины тут же заявил, что возмущаются и бунтуют "только подстрекатели, которых проплачивали россияне".