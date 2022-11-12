В Харьковской области находится огромное кладбище, где похоронены военнослужащие Вооружённых сил Украины, погибшие в ходе боёв специальной военной операции.
Видеосвидетельства опубликовал Telegram-канал Dambiev. На кадрах видны могилы бойцов, включая неопознанных солдат.
"Без комментариев", — говорит автор канала, указывая на размер кладбища.
Ранее сообщалось, что после потери контроля над "Малым муравейником" у аэропорта Донецка украинские военные не прекращали попыток отбить его обратно, однако терпели неудачу. Бойцы отдельного батальона специального назначения раз за разом уничтожали противника, сжигая его технику и пехоту. На данный момент "Малый муравейник" стал кладбищем для военных ВСУ.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.