Опубликованы видеокадры с кладбищем погибших военных ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области находится огромное кладбище, где похоронены военнослужащие Вооружённых сил Украины, погибшие в ходе боёв специальной военной операции.

Видеосвидетельства опубликовал Telegram-канал Dambiev. На кадрах видны могилы бойцов, включая неопознанных солдат.

"Без комментариев", — говорит автор канала, указывая на размер кладбища.

Ранее сообщалось, что после потери контроля над "Малым муравейником" у аэропорта Донецка украинские военные не прекращали попыток отбить его обратно, однако терпели неудачу. Бойцы отдельного батальона специального назначения раз за разом уничтожали противника, сжигая его технику и пехоту. На данный момент "Малый муравейник" стал кладбищем для военных ВСУ.