Россия находится в состоянии Третьей мировой войны, заявил командир "Ахмата" Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Третья мировая война уже началась, и Россия участвует в ней.

"Мы находимся в состоянии Третьей мировой войны. Начинали мы воевать, думая, что воюем с Украиной, а сейчас мы воюем уже со всем блоком НАТО. Это надо понимать", — сказал герой России в эфире телепрограммы "60 минут".

По словам Алаудинова, Запад поставляет на Украину свою военную технику вместе с операторами, поскольку украинцы не могут управлять западным вооружением.

Он добавил, что руководство НАТО разрабатывает операции ВСУ по всей линии фронта.

Ранее Алаудинов отметил, что армия Украины истратила практически всё оружие, произведённое в СССР и НАТО.