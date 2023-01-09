Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Третья мировая война уже началась, и Россия участвует в ней.
"Мы находимся в состоянии Третьей мировой войны. Начинали мы воевать, думая, что воюем с Украиной, а сейчас мы воюем уже со всем блоком НАТО. Это надо понимать", — сказал герой России в эфире телепрограммы "60 минут".
По словам Алаудинова, Запад поставляет на Украину свою военную технику вместе с операторами, поскольку украинцы не могут управлять западным вооружением.
Он добавил, что руководство НАТО разрабатывает операции ВСУ по всей линии фронта.
Ранее Алаудинов отметил, что армия Украины истратила практически всё оружие, произведённое в СССР и НАТО.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.