Козин: при атаке на РФ враг будет уничтожен неядерными боезарядами большой мощности

Киев сегодня не способен устроить показательный прорыв на территорию РФ.

Враг понимает, что ВС РФ намного сильнее ВСУ, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Хотя у России нет большого числа личного состава у границ, однако огневая мощь ВС РФ гораздо серьёзнее, плюс, полное господство в воздухе, а у киевской власти остались единицы самолётов и вертолётов, убеждён аналитик.

"Есть другие средства: стратегическая авиация, которая может сбрасывать неядерные бомбы с обычными фугасно-осколочными боезарядами большой мощности — по 500 килограмм, по тонне и даже больше", — отметил обозреватель.

По его словам, даже при таком преимуществе России надо "держать порох сухим" и давать отпор на любой украинский удар в два раза сильнее.