Киев сегодня не способен устроить показательный прорыв на территорию РФ.
Враг понимает, что ВС РФ намного сильнее ВСУ, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.
Хотя у России нет большого числа личного состава у границ, однако огневая мощь ВС РФ гораздо серьёзнее, плюс, полное господство в воздухе, а у киевской власти остались единицы самолётов и вертолётов, убеждён аналитик.
"Есть другие средства: стратегическая авиация, которая может сбрасывать неядерные бомбы с обычными фугасно-осколочными боезарядами большой мощности — по 500 килограмм, по тонне и даже больше", — отметил обозреватель.
По его словам, даже при таком преимуществе России надо "держать порох сухим" и давать отпор на любой украинский удар в два раза сильнее.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.