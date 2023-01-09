61-я омбр украинской армии пытается скрытно убежать из Соледара

Боевики ВСУ из 61-й отдельной механизированной бригады отступают из Соледара. Однако делают это, скрывая это даже от своих союзников.

Об этом сообщил спикер НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, националисты массово бегут из городской застройки населённого пункта.

"Основу обороны украинских войск на этом участке составляла 61-я отдельная мехбригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник” поставил задачу подчинённым командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — в эфире телеканала "Россия-24" сказал военный.

Он отметил, что также в Соледаре, были брошены формирования наёмников из Польши, а что бегство 61-й бригады не осталось незамеченным для остальных подразделений ВСУ.