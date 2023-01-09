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61-я омбр украинской армии пытается скрытно убежать из Соледара

Силовые структуры

Боевики ВСУ из 61-й отдельной механизированной бригады отступают из Соледара. Однако делают это, скрывая это даже от своих союзников.

61-я омбр украинской армии пытается скрытно убежать из Соледара

Об этом сообщил спикер НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, националисты массово бегут из городской застройки населённого пункта.

"Основу обороны украинских войск на этом участке составляла 61-я отдельная мехбригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник” поставил задачу подчинённым командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — в эфире телеканала "Россия-24" сказал военный.

Он отметил, что также в Соледаре, были брошены формирования наёмников из Польши, а что бегство 61-й бригады не осталось незамеченным для остальных подразделений ВСУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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