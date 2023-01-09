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МК: Офицер ЛНР Лука проинформировал об условиях наступления войск ВС Украины в марте 2023 года

Силовые структуры

О весеннем наступлении ВСУ говорят и Запад, и киевские власти уже несколько недель. Решение о контрнаступлении украинских войск будет зависеть от иностранной военной помощи, считает офицер бывшего армейского корпуса ЛНР с позывным Лука.

МК: Офицер ЛНР Лука проинформировал об условиях наступления войск ВС Украины в марте 2023 года

"Военно-политическое руководство Украины может делать какие угодно заявления, анонсировать наступление когда замёрзнет земля, или, наоборот, весной, но очевидно одно — никакого наступления не будет, пока они не получат помощь в виде тяжелой боевой техники, обещанную Западом", — сказал офицер в беседе с "МК"

Если запад не выполнит свои обещания по поставкам нового вооружения, то у ВСУ нет никаких шансов даже предпринять попытку контрнаступать, отмечает Лука.

Однако та военная помощь, которая анонсирована Западом, едва ли поможет противнику на поле боя. Её количества недостаточно для "самых жарких" боёв в марте, о которых заявлял глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

"Десять-двадцать единиц западных бронемашин никак не способны повлиять на общую картину и положение дел на фронте. Тем более, что они, в принципе, до наших передовых позиций "живыми"-то не доедут", — заключил офицер.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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