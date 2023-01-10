Politico: Пентагон рассматривает передачу Украине бронетранспортёров Stryker

В американском военном ведомстве рассматривают возможность поставок киевскому режиму новейших бронетранспортёров Stryker.

Как сообщили источники в Пентагоне, машины могут передать Украине с новым траншем военной помощи.

"БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи… Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — пишет Politico со ссылкой на источники в военном ведомстве США.

Как уточнили собеседники издания, ВСУ необходимы машины, чтобы "отбить" анонсированное самим же Киевом якобы масштабное наступление ВС РФ этой весной.