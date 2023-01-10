В американском военном ведомстве рассматривают возможность поставок киевскому режиму новейших бронетранспортёров Stryker.
Как сообщили источники в Пентагоне, машины могут передать Украине с новым траншем военной помощи.
"БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи… Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — пишет Politico со ссылкой на источники в военном ведомстве США.
Как уточнили собеседники издания, ВСУ необходимы машины, чтобы "отбить" анонсированное самим же Киевом якобы масштабное наступление ВС РФ этой весной.
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