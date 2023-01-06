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Politico: в новый пакет военной помощи США Украине впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow

Силовые структуры

Зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой могут запускаться как с суши, так и с моря. Они применяются для перехвата крылатых ракет и самолётов. Именно такие ракеты впервые вошли в новый пакет военной помощи Украине от США, пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

В издании отмечают, что ВСУ смогли приспособить зенитные установки "Бук" под новые американские боеприпасы.

Этот шаг США может послужить толчком к положительному решению вопроса о поставках танков, в которых пока Украине отказали, отмечает источник. Франция же пообещала поставить для нужд ВСУ свои бронеавтомобили АМХ-10.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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