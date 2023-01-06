Politico: в новый пакет военной помощи США Украине впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow

Зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой могут запускаться как с суши, так и с моря. Они применяются для перехвата крылатых ракет и самолётов. Именно такие ракеты впервые вошли в новый пакет военной помощи Украине от США, пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

В издании отмечают, что ВСУ смогли приспособить зенитные установки "Бук" под новые американские боеприпасы.

Этот шаг США может послужить толчком к положительному решению вопроса о поставках танков, в которых пока Украине отказали, отмечает источник. Франция же пообещала поставить для нужд ВСУ свои бронеавтомобили АМХ-10.