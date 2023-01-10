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Чехия отправила Украине новую партию танков Т-72 — один с подписью премьера

Силовые структуры

Украина вскоре получит новую партию танков Т-72, сообщил премьер Чехии Петр Фиала. По его словам, на одной из машин он лично написал послание для украинских боевиков.

"На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", — заявил Фиала на брифинге.

Кроме танков, вскоре киевский режим получит и эвакуационную машину TREVA 30.

Что именно написал в послании на танке премьер для ВСУшников, он не уточнил.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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