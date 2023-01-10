Украина вскоре получит новую партию танков Т-72, сообщил премьер Чехии Петр Фиала. По его словам, на одной из машин он лично написал послание для украинских боевиков.
"На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", — заявил Фиала на брифинге.
Кроме танков, вскоре киевский режим получит и эвакуационную машину TREVA 30.
Что именно написал в послании на танке премьер для ВСУшников, он не уточнил.
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