Гражданин России, который пытался пересечь границу и примкнуть к Вооружённым силам Украины (ВСУ), задержан под Брянском.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Брянской области, мужчина обвиняется в госизмене, на него уже завели уголовное дело. Отмечается, что силовики обнаружили подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а затем арестовали его.
"Гражданин РФ осуществил покушение на участие в вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности России", — пояснили в УФСБ.
Кроме того, представители ведомства добавили, что россиянин уже не в первый раз пытался проникнуть на Украину. По их словам, в прошлом году его несколько раз останавливали на белорусской границе, после пересечения которой он хотел присоединиться к ВСУ.
Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали украинскую диверсионную группу неподалёку от Брянской области.
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