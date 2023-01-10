Под Брянском задержали россиянина, который пытался вступить в ряды ВСУ

Гражданин России, который пытался пересечь границу и примкнуть к Вооружённым силам Украины (ВСУ), задержан под Брянском.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Брянской области, мужчина обвиняется в госизмене, на него уже завели уголовное дело. Отмечается, что силовики обнаружили подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а затем арестовали его.

"Гражданин РФ осуществил покушение на участие в вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности России", — пояснили в УФСБ.

Кроме того, представители ведомства добавили, что россиянин уже не в первый раз пытался проникнуть на Украину. По их словам, в прошлом году его несколько раз останавливали на белорусской границе, после пересечения которой он хотел присоединиться к ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали украинскую диверсионную группу неподалёку от Брянской области.