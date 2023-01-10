Соледар может быть сдан в течение суток. Об этом сообщает агентство "Regnum" со ссылкой на источник.
Он отметил, что город сейчас находится в оперативном окружении. Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут эвакуировать остатки войск.
В скором времени ожидается освобождение Артёмовска. В городе большое количество раненых ВСУшников, а их моральное состояние в низшей точке, пишет издание.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские военные начали в понедельник мощный штурм Соледара с привлечением лучших резервов.
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