Соледар может быть сдан в течение суток: вскоре ожидается освобождение Артёмовска

Соледар может быть сдан в течение суток. Об этом сообщает агентство "Regnum" со ссылкой на источник.

Он отметил, что город сейчас находится в оперативном окружении. Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут эвакуировать остатки войск.

В скором времени ожидается освобождение Артёмовска. В городе большое количество раненых ВСУшников, а их моральное состояние в низшей точке, пишет издание.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские военные начали в понедельник мощный штурм Соледара с привлечением лучших резервов.