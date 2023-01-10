Военкор Котенок: Киев почти прямым текстом анонсирует оставление Соледара

Вооружённые силы Украины (ВСУ) к югу и северу от Соледара оказались в "крепком мешке", сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении намекает на грядущий отход ВСУ из этого района боевых действий.

"По сути, Зеленский почти прямым текстом анонсирует оставление Соледара", — считает журналист.

Кроме того, он напомнил, что с предложением о выводе украинских частей из населённого пункта уже выступал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Как подчеркнул Котенок, официальный Киев, скорее всего, принял и утвердил эту инициативу.

"И поэтому ВСУ готовятся отойти", — заключил корреспондент.

Ранее военспец Сергей Колясников выразил аналогичное мнение по поводу положения украинской армии на Соледарском направлении. Он убеждён: Зеленский готовит население страны к потере города.